21:51 | Футбол — Испания

Марселино: "Обыграть "Барселону" и выйти в финал Кубка Испании сложно, но не невозможно"


Главный тренер "Валенсии" Марселино считает, что у его команды есть шанс выйти в финал Кубка Испании. В первой встрече 1/2 финала его подопечные уступили "Барселоне" со счетом 0:1. Ответная встреча состоится 8 февраля.

– Оказаться сильнее по итогам двух встреч нам будет очень трудно, но не невозможно, – цитирует Marca Марселино. – Мы должны проявить геройские качества, чтобы пройти дальше. Мы верим, что это реально, ведь мои парни будут играть дома, при родных зрителях. Надеюсь, что нам все удастся.

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