Марселино: "Гедеш восстановился и готов сыграть с первых минут"

Главный тренер "Валенсии" Марселино в преддверии домашнего матча 11-го тура чемпионата Испании против "Жироны" подчеркнул, что полузащитник Гонсалу Гедеш готов выйти на поле с первых минут.

– "Жирона" не проигрывает в гостях, – цитирует пресс-служба "Валенсии" Марселино. – Они сыграли вничью с "Барселоной" (2:2). Нас ждет серьезный матч на домашнем стадионе, который вдохновит нас на подвиги. Гедеш? Гонсалу восстановился и готов сыграть с первых минут.

Матч "Валенсия" - "Жирона" пройдет в субботу, 3 ноября, на стадионе "Месталья", игра начнется в 20.30 (мск).

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