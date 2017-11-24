Марселино Гарсия Тораль: "Цель "Валенсии" - обыграть "Барселону"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль в преддверии матча 13-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" подчеркнул, что команда нацелена на победу. При этом специалист сомневается в том, что команда сможет стать чемпионом.

– "Валенсия" может одержать победу над "Барселоной", это мы и намерены сделать. Другой цели у нас нет, – приводит AS слова Тораля. – Мы должны разделять эйфорию болельщиков и то, к чему мы стремимся. Я понимаю, что сложно завоевать чемпионство. "Валенсии" предстоит обойти два суперклуба, поэтому мы будем идти от матча к матчу.