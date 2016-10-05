Маркос Льоренте: "Изначально Зидан хотел, чтобы я не покидал "Реал"

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте, который выступает на правах аренды за "Алавес", подчеркнул, что перешел в баскский клуб для получения регулярной игровой практики. 21-летний испанец надеется на возвращение в состав мадридцев в следующем сезоне.

- Изначально Зидан хотел, чтобы в этом сезоне я остался в команде, - приводит Marca слова Льоренте. - Мы несколько раз говорили об этом. Но потом мы приняли решение о том, что сейчас для меня важнее игровая практика в чемпионате Испании. Я постараюсь вернуться в "Реал" и в следующем сезон выступать в составе мадридцев.