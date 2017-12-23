Марко Асенсио: "Я играю за лучший клуб мира"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио в преддверии матча чемпионата Испании против "Барселоны" отметил, что он выступает за лучший клуб мира. По его словам, главный тренер команды Зинедин Зидан может рассчиывать на него.

- Зидан знает, что может на меня рассчитывать, - цитирует Marca Асенсио. - Он доверяет мне, мы много беседуем с ним. Яусердно работаю над тем, чтобы получать больше игрового времени. Я выступаю за лучший клуб мира, я счастлив в "Реале", поэтому идея покинуть клуб никогда не приходила мне в голову. Я там, где и хочу быть, но я должен продолжать работать и развиваться как футболист, чтобы достичь своего максимума.

Встреча "Реал" – "Барселона" состоится сегодня, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.