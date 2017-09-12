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13:03 | Футбол — Испания

Марко Асенсио: "У меня была возможность перейти в "Барселону"

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Полузащитник "Реала" Марко Асенсио горд выступать за свой нынешний клуб. По его словам, до перехода в мадридскую команду им интересовалась "Барселона"​.

- У меня была возможность перейти в "Барселону" до того, как я перебрался в "Реал", - цитирует Cope Асенсио. - Я очень горд выступать за этот клуб. Не только из-за его названия, а из-за того, что для меня сделали здесь. Я люблю наших болельщиков, они великолепны.

Фавориты Лиги чемпионов? "Реал", "Барселона", "Бавария", "ПСЖ".

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