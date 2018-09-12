Марко Асенсио: "Реал" будет бороться за титулы и без Роналду"

Нападающий "Реала" Марко Асенсио заявил, что мадридский клуб будет бороться за титулы и без форварда Криштиану Роналду. 33-летний португалец этим летом перешел в "Ювентус", подписав 4-летний контракт.

- С Криштиану или без него, мы будем бороться за титулы, - приводит слова Асенсио Marca. - Я хочу, чтобы моя роль в "Реале" стала более важной. Сезон начался для меня хорошо, поскольку я много работал.

Смена номера? Не хотел бы завершать карьеру, имея 20-й номер. Посмотрим, что будет дальше. Зидан? Он всегда говорил мне, что не надо обращать внимания на разговоры вокруг. Учил концентрироваться на футболе, а также на хороших отношениях с семьей.

Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года. В составе мадридского клуба он выигрывал чемпионат Испании и дважды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне 22-летний испанец провел 4 матча за "Реал" и отметился 1 результативной передачей.

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