Марко Асенсио - о матче с "Эспаньолом": "Главное, что "Реал" взял три очка"

Нападающий "Реала" Марко Асенсио после победы над "Эспаньолом" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании заявил, что его команда отлично играла в первом тайме. Сам форфард стал автором единственного гола в этой встрече.

- Главное, что мы взяли три очка, - приводит слова Асенсио Football Espana. - Мы отлично справились в первом тайме, но во второй половине встречи сказалась усталость. Кроме того, мы стали играть слишком прямо. Счет 1:0? Он такой же хороший, как и 3:0, ведь это три очка.

"Реал" занимает 1-е место в чемпионате Испании после пяти туров, имея в активе 13 очков.

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