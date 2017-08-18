Марко Асенсио: "Криштиану Роналду становится опаснее, когда ранен"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио выразил уверенность в том, что решение о четырехматчевой дисквалификации Криштиану Роналду является несправедливым. По словам хавбека, таким образом мадридцы лишились лучшего футболиста в мире.

- Криштиану Роналду - феноменальный футболист. Он является одним из самых сильных людей, которых я видел, о чем нужно помнить, - приводит ABC слова Асенсио. - Его наказание относится ко всему клубу, потому что "Реал" потерял лучшего игрока в мире. Было понятно, что он не оскорблял судью. Теперь им нужно быть осторжнее, потому что Роналду опасен, когда ранен.

Напомним, что португалец был отстранен на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

Ранее сообщалось, что дисквалификация, скорее всего, будет сокращена на одну встречу. Однако в итоге Королевская федерация футбола Испании оставила в силе первоначальное решение.

За что наказан Роналду? //

Роналду: выход на замену, гол и удаление