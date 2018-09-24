Марко Асенсио: "Хотел бы играть под десятым номером"

Нападающий "Реала" Марко Асенсио признался, что хотел бы выступать под десятым номером.

- У меня не было возможности выбрать игровой номер, - приводит слова 22-летнего испанца Diario AS. - Мне ничего не предлагали, поэтому я не принимал решение. Десятый? Да, мне всегда нравилось это число. Но сейчас под ним играет очень способный футболист - Лука Модрич. Возможно, в будущем произойдут какие-то изменения.

Асенсио выступает за "Реал" под 20-м номером. В текущем сезоне он провел 7 матчей в составе "королевского клуба", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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