Маркес ушел с поста главного тренера "Лас-Пальмаса" спустя 6 матчей после назначения

"Лас-Пальмас" на своем официальном сайте сообщил об уходе с поста главного тренера команды Маноло Маркеса. Специалист подал заявление об отставке после поражения от "Леганеса" (0:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Напомним, 49-летний специалист возглавил команду перед началом сезона-2017/18. Под его руководством команда провела шесть матчей, одержав две победы и потерпев четыре поражения. На данный момент "Лас-Пальмас" занимает 15-е место в турнирной таблице.