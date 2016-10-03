05:29 | ФУТБОЛ — Испания

Марк-Андре тер Штеген: "Жаль, что я подвел "Барселону"

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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (3:4) выразил сожаление по поводу своей ошибки. Вратарь подчеркнул, что он подвел команду.

– Второй тайм был лучше, и мы играли так, как и должна играть "Барселона", – приводит официальный сайт клуба слова тер Штегена. – Если бы не моя ошибка, то у нас бы был шанс победить. Мне очень жаль, что я подвел команду, которая билась изо всех сил. Такие ошибки недопустимы, но я не буду зацикливаться на этом, а буду двигаться вперед вместе с командой.

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