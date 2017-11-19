Марк-Андре тер Штеген: "Суарес перед вратарем соперника настоящий зверь"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген порадовался за нападающего Луиса Суареса, который оформил дубль в матче чемпионата Испании с "Леганесом" (3:0). Немец подчеркнул, что его команде было непросто.

– Мы очень довольны результатом, – цитирует AS тер Штегена. – "Леганес" оказывал на нас давление, но мы не теряли концентрацию и знали, что нужно делать. Очень рад за Суареса. На протяжении всего матча он очень старается, выкладывается по полной и усердно работает. Перед вратарем соперника он настоящий зверь.