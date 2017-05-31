Марк-Андре тер Штеген: "Продление контракта с "Барселоной" - один из особенных дней"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отметил, что очень рад продлить контракт с каталонцами. Новое соглашение с 25-летним игроком рассчитано до 2022 года. В его контракте прописана сумма отступных в 180 миллионов евро.

– Это один из самых особенных дней для меня с тех пор, как я играю в "Барселоне", – приводит Mundo Deportivo слова тер Штегена. – Мы хотим выигрывать все титулы, это именно то, что ценится в клубе. Надеюсь, что в следующем сезоне мы вновь будем способны добиваться больших побед.

Немец перешел в каталонский клуб из менхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. В текущем сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах. Прежний контракт с тер Штегеном был рассчитан до 30 июня 2019 года.