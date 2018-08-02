Марк-Андре тер Штеген: "Понимаю, что Силлессен хочет играть. Но я тоже"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отметил, что понимает переживания Яспера Силлессена, который хочет покинуть команду. Голландский голкипер проиграл конкуренцию немцу в борьбе за место в основном составе.

– Мне нечего сказать на тему Яспера, – цитирует AS тер Штегена. – Если он хочет уйти, это его дело. Все зависит от него. Понимаю, что он хочет играть. Но мне тоже хочется быть основным вратарем и выступать во всех турнирах. Он это знает, клуб – тоже.

Мне было тяжело оказаться в запасе на чемпионате мира. Я с нетерпением ждал этого турнира. Но нужно уважать решение тренера. Я старался помочь команде, как мог. Жаль, что мы не вышли в плей-офф и не повторили успех четырехлетней давности.