Марк-Андре тер Штеген: "Конкуренция между мной и Браво не могла долго продолжаться"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген считает, что ему удается повышать уровень своей игры после ухода из команды Клаудио Браво. Немец стал основным голкипером команды, когда Браво перешел в "Манчестер Сити".

– У нас была жесткая конкуренция, потому что каждый хотел играть постоянно, – цитирует El Mundo Deportivo тер Штегена. – Теперь все изменилось, и мы оба в хорошем положении. Он играет в "Сити", а я в "Барселоне". Что-то должно было измениться, потому что ситуацию нельзя было долго удерживать. Сейчас я часто играю, провожу большие матчи, и это помогает мне расти, я постоянно улучшаю свою игру.