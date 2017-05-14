Марк-Андре тер Штеген: "Хочу остаться в "Барселоне" на долгие годы"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген сообщил о желании остаться в клубе на долгие годы. Немец также выразил уверенность в том, что сине-гранатовые могут победить в испанском чемпионате.

– Мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде, – цитирует официальный сайт каталонцев тер Штегена. – Это лучшее, что могло произойти. Хочу остаться в команде на долгие годы.

Вратари больших клубов в течение матча вступают в игру всего пару раз, они должны быть на 100% готовы к этому. Иногда есть всего один шанс помочь команде. Даже когда мы проигрываем, фанаты всегда рядом и поддерживают нас. Вот поэтому я стараюсь быть поближе к ним.

Если мы выиграем последние две игры сезона, "Барселона" сможет выиграть чемпионат. Это является нашей целью. Именно на этом мы и должны сосредоточиться.