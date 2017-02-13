08:40 | ФУТБОЛ — Испания

Марк-Андре тер Штеген: "Чемпионство? "Барселона" может побеждать только в своих матчах"

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген подчеркнул, что в борьбе за чемпионство в Испанском первенстве не все зависит от сине-гранатовых. По словам голкипера, каталонцы могут побеждать только в своих матчах.

- Победа в чемпионате Испании? "Барселона" может выигрывать только свои матчи, - приводит Marca слова тер Штегена. - До сегодняшнего дня у нас это неплохо получалось, мы показывали хорошую игру.

Каталонцы практически не позволяют соперникам создавать моменты, а также много забивают. Мне кажется, что команда достойно выполняет свою работу.

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