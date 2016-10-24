09:10 | ФУТБОЛ — Испания

Марк-Андре тер Штеген: "Барселона" разочарована травмой Иньесты"

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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген подчеркнул, что команда разочарована травмой полузащитник Андреса Иньесты.

По его словам, победа в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (3:2) одержана в честь хавбека, который пропустит от 6 до 8 недель из-за повреждения колена.

- Мы разочарованы травмой Иньесты, который является одним из лучших полузащитников в мире, - приводит Marca слова тер Штегена. - Он имеет огромное значение для "Барселоны". Победа над "Валенсией" одержана, в том числе, и в его честь.

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