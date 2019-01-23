Марк-Андре Тер Штеген: "Барселона" правильно сделала, что оштрафовала Дембеле за опоздания"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген согласился с тем, что руководство команды оштрафовало его одноклубника Усмана Дембеле за опоздания на тренировки.

- Думаю, что клуб правильно сделал, что оштрафовал Дембеле за опоздания. Усман все еще молод и извлечет урок из этой ситуации, - цитирует вратаря Sport Bild. - В принципе, я должен сказать, что мне нравится, что не все парни одинаковы в футболе, иначе было бы скучно. Дембеле - талантливый игрок, который поможет команде. Я бы не сказал, что он сложный в общении. Усман - достаточно приятный парень. Мы, опытные игроки, должны подтолкнуть его в правильном направлении, все остальное зависит от него самого.

Дембеле извинился перед игроками "Барселоны" за опоздание и пообещал больше так не делать

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