Марк-Андре тер Штеген: "Барселона" должна верить в свои силы перед матчем с "Ювентусом"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген в преддверии ответного матча 1/4 финала лиги чемпионов с "Ювентусом" подчеркнул, что команда должна верить в возможность выхода в следующую стадию турнира. Первая игра, проходившая в Турине, завершилась в пользу "Старой синьоры" со счетом 3:0.

- "Барселоне" нужно отдохнуть и начать подготовку к матчу с "Ювентусом", - приводит пресс-служба каталонцев слова тер Штегена. - Мы должны подойти к этой игре в хорошем состоянии. Нам необходимо верить в себя, потому что иначе ничего не получится. Необходимо использовать преимущество домашнего матча.