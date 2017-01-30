Марк-Андре тер Штеген: "Барселона" должна усовершенствовать некоторые элементы игры"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген после ничьей в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (1:1) отметил, что команда в некоторые моменты упускала нить игры, так как соперник старался действовать активно. По словам голкипера, каталонскому клубу необходимо усовершенствовать некоторые элементы игры.

– В определенные моменты мы теряли контроль над игрой, потому что соперник действовал агрессивно и старался навязать нам свой футбол, – приводит Marca слова тер Штегена. – Мы сыграли неплохо, но есть элементы игры, которые нам необходимо усовершенствовать. К сожалению, нам в этой встрече не удалось забить победный гол. Мы должны проанализировать свои ошибки и понять, каким образом можно их исправлять.