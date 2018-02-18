Марк-Андре тер Штеген: "Барса" компенсировала потерю Неймара и стала еще сильнее"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выразил мнение, что каталонцам удалось найти замену нападающему Неймару. Бразильский форвард летом перешел из "Барсы" в "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро.

- Неймар был очнь важен для "Барселоны". Причины его ухода известны лишь ему самому, - цитирует ESPN тер Штегена. - Нам пришлось компенсировать потерю Неймара, но нам это удалось. Думаю, новички сделали "Барселону" еще сильнее. Надеюсь, они быстро адаптируются в команде. Дембеле пока мало выходил на поле из-за травмы, а Коутинью недавно перешел. Им нужно время.