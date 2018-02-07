Мариано Диас: "Неймар мог бы стать звездой "Реала"

Бывший нападающий "Реала" Мариано Диас, ныне выступающий за "Лион", уверен, что форвард "ПСЖ" Неймар стал бы значимым игроком и в мадридском клубе. "Реал" и "ПСЖ" встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов: матчи пройдут 14 февраля и 6 марта.

– Он великолепный игрок. Да, ему платят огромные деньги, но Неймар доказывает, что действительно является большой звездой, – цитирует AS Диаса. – Я думаю, что он вполне мог бы заиграть и в "Реале". Как я уже сказал, Неймар – это большой талант. Он бы вписался и в игровую медаль "Королевского клуба".