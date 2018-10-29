Марчелло Липпи сообщил о том, где продолжит карьеру тренера

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи не собирается в будущем тренировать клубы, сообщает Football Italia.

Также 70-летний итальянец высказал свое мнение о возможном назначении Антонио Конте на пост наставника "Реала".

– Я связан контрактом с Китаем до конца января, – цитирует Липпи Football Italia. – После Кубка Азии у меня состоится встреча с китайской федерацией футбола, там мы все обсудим. В будущем я точно не буду возглавлять клуб, а вот другую сборную, возможно. Что я думаю про Антонио Конте и "Реал"? Он трудоголик и всегда готов работать. Конте может возглавить любую команду мира, но я не знаю его желаний.

Ранее руководство "Реала" провело переговоры с представителями итальянского специалиста Антонио Конте. В ходе обсуждения между сторонами возникли некоторые разногласия.