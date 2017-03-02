Marca показала, как изменился в "Барселоне" Луис Энрике

Испанское издание Marca опубликовала серию фотографий главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике с первого дня его пребывания в клубе до вчерашнего. Таким образом, журналисты хотели подчеркнуть, насколько изнурительной получилась работа для специалиста во главе каталонского клуба.

Вчера Луис Энрике объявил о том, что покинет "Барселону" по окончании сезона. Такое решение он принял в связи с "необходимостью отдохнуть". За три года у руля команды тренер выиграл с "Барселоной" 8 из 10 возможных трофеев.

Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво