Marca показала, как изменился в "Барселоне" Луис Энрике

Испанское издание Marca опубликовала серию фотографий главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике с первого дня его пребывания в клубе до вчерашнего. Таким образом, журналисты хотели подчеркнуть, насколько изнурительной получилась работа для специалиста во главе каталонского клуба.
Вчера Луис Энрике объявил о том, что покинет "Барселону" по окончании сезона. Такое решение он принял в связи с "необходимостью отдохнуть". За три года у руля команды тренер выиграл с "Барселоной" 8 из 10 возможных трофеев.
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво
El antes y el después de Luis Enrique 👉 https://t.co/eMvTZ037Na pic.twitter.com/jq308tYIlC– MARCA (@marca) 2 марта 2017 г.
Ботаникум
oleg.bob Его сгноил капризный гном Месси! 17:10 ------- Наверное, с "кокошами" психологически проще-легче "работать", но с трофеями будет куда как ХУЖЕ. А в "Барсе" с "...капризным гномом" Месси Л.Э. разжился как тренер ЦЕЛОЙ АВОСЬКОЙ ТИТУЛОВ, которых у него до того НЕ БЫЛО!!! И титулы эти уже останутся в "резюме" этого тренера, хотя к их завоеванию Лео причастен, наверное, куда в БОЛЬШЕЙ степени. Думаю, что Месси любит не только себя, но и "Барсу", про красивейший город Барселону и не говорю, т.к. его может не любить только НЕ НОРМАЛЬНЫЙ "человек": ведь именно "Барса" отгранила из болезненного и мелкорослого мальчугана, и явила футбольному миру это явление в футболе, которое нередко называют "ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ"! Уверен, что на вопрос, согласился бы Л.Э. на работу в "Барселоне", зная, что там не только "ПЫШКИ", но и МОРАЛЬНЫЕ "СИНЯКИ и ШИШКИ", он ответил бы УТВЕРДИТЕЛЬНО: от работы в "Барсе" НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ!!! А вот мужества УЙТИ САМОМУ хватает далеко НЕ ВСЕМ. А Луис Энрике всё-таки БАСК и принял МУЖСКОЕ решение, достойное уважения.
17:30
oleg.bob
Его сгноил капризный гном Месси!
17:10