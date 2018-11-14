Марадона хочет пройти стажировку у Моуринью

Легендарный игрок сборной Аргентины Диего Марадона считает главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью лучшим специалистом. Аргентинец планирует приехать в Англию на стажировку у португальца.

- Конечно, я хотел бы тренировать клуб в Испании, но это должен быть долгосрочный проект, - цитирует Marca Марадону. - Мне же, как тренеру, нужно многому научиться, и по этой причине я думаю, что поеду в Манчестер к Моуринью, чтобы узнать многое у него.

- Почему Моуриньо?

- Потому что он лучший, без сомнения.