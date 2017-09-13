Мануэль Пеллегрини: "Работа в "Реале" - самая болезненная в моей карьере"

Главный тренер "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини отметил, что остался недоволен временем, проведенном на посту наставника "Реала". Чилиец возглавлял мадридцев в сезоне-2009/10.

– Период в "Реале" получился самым болезненным в моей карьере, – сказал Tactical Football Пеллегрини. – Команда не была готовой и, очевидно, у меня возникали проблемы по этой причине. Я ушел с горьким привкусом, поскольку мы побили несколько рекордов клуба, но так и не выиграли ни одного титула.

"Реал" приобрел несколько звезд мирового футбола, но у нас было слишком много форвардов и мало полузащитников. А игроков, которых я хотел видеть в составе, руководство продало. Кроме того, заметную часть сезона Криштиану Роналду был травмирован.