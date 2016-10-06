Мануэль Нойер: "Тер Штеген - один из лучших вратарей мира"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поддержал своего партнера по сборной Германии Марка-Андре тер Штегена, который подвергся критике после ряда ошибок в составе "Барселоны". По его словам, стиль тер Штегена соответствует игре современного голкипера.

– Тер Штеген – один из лучших вратарей мира, – цитирует A Bola Нойера. – А ошибки – это часть процесса созревания. Думаю, "Барселона" хочет, чтобы он идеально играл на выходах и ногами. Ему нужно продолжать развиваться в этих аспектах. Это путь к прогрессу в современном футболе.