19:22 | ФУТБОЛ — Испания

Мануэль Нойер: "Тер Штеген - один из лучших вратарей мира"

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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поддержал своего партнера по сборной Германии Марка-Андре тер Штегена, который подвергся критике после ряда ошибок в составе "Барселоны". По его словам, стиль тер Штегена соответствует игре современного голкипера.

– Тер Штеген – один из лучших вратарей мира, – цитирует A Bola Нойера. – А ошибки – это часть процесса созревания. Думаю, "Барселона" хочет, чтобы он идеально играл на выходах и ногами. Ему нужно продолжать развиваться в этих аспектах. Это путь к прогрессу в современном футболе.

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