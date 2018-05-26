16:07 | Футбол — Испания

Маноло Хименес cтал главным тренером "Лас-Пальмаса"


"Лас-Пальмас" объявил о назначении Маноло Хименеса на пост главного тренера команды. Соглашение с 54-летним специалистом подписано на один сезон с опцией продления еще на один год. Сотрудничество будет продолжено в случае, если команда завоюет путевку в чемпионат Испании в следующем сезоне.

В минувшем сезоне "Лас-Пальмас" занял 19-е место в Примере и вылетел во второй дивизион чемпионата Испании. 

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