Маноло Хименес cтал главным тренером "Лас-Пальмаса"

"Лас-Пальмас" объявил о назначении Маноло Хименеса на пост главного тренера команды. Соглашение с 54-летним специалистом подписано на один сезон с опцией продления еще на один год. Сотрудничество будет продолжено в случае, если команда завоюет путевку в чемпионат Испании в следующем сезоне.

В минувшем сезоне "Лас-Пальмас" занял 19-е место в Примере и вылетел во второй дивизион чемпионата Испании.