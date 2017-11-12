Манише: "Ресино - худший тренер из всех, с кем я работал"

Бывший полузащитник "Динамо" и "Атлетико" Манише подверг критике методы работы своего экс-наставника по мадридскому клубу Абеля Ресино. Португалец заявил, что вообще не понимает, как Ресино стал тренером.

– Когда я перешел в "Атлетико" – Агирре сразу посадил меня на скамейку, – цитирует AS Манише. – Когда приехал Абель Ресино – стало еще хуже. Я даже не знаю как ему удалось стать тренером, это позор, он был самым худшим тренером, который у меня когда-либо был.

Однажды он подумал, что я симулирую травму перед кубковой игрой. Я пошел в клинику, чтобы сделать МРТ. Там обнаружилось, что у меня жидкость в колене. Но даже с результатами медицинского теста он не верил мне. Он сказал мне, что больше не рассчитывает на меня, он сделал это перед всей командой, заявив, что я ему солгал. Тогда я ответил ему, что если он не сможет организовать группу из 24 игроков, как он сможет дать адекватное образование своим детям?!