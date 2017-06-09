"Манчестер Юнайтед" заплатит "Реалу" 73 миллиона евро за переход Мораты?

Нападающий "Реала" Альваро Мората близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", утверждает Onda Cero. Манкунианцы готовы заплатить за трансфер футболиста 73 миллиона евро.

В понедельник форвард отправится в Манчестер для подписания контракта. Предполагается, что он будет рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что 24-летний испанец согласился перейти в "МЮ" из "Королевского клуба". В минувшем сезоне Мората в составе мадридцев провел 43 матча во всетх турнирах, забил 20 голов и седала 5 голевых передач.