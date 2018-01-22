"Манчестер Сити" готов заплатить 66 миллионов за Ляпорта

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт в ближайшее время может сменить клуб, утверждает El Chiringuito. В подписании контракта с игроком заинтересован "Манчестер Сити".

"Горожане" готовы заплатить за переход футболиста 66 миллионов евро. Эта сумма указана в контракте 23-летнего француза в качестве отступных. Предполагается, что сделка будет завершена на этой неделе.

Напомним, что Ляпорт выступает за "Атлетик" с 2012 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и один раз ассистировал партнерам по команде.