"Манчестер Сити" готов платить Месси 500 000 фунтов в неделю

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что приобретение Лионеля Месси является приоритетной задачей для клуба, сообщает mcfcwatch.com со ссылкой на испанскую радиостанцию cope.es. По информации издания, испанский специалист высказал свое пожелание о переходе аргентинского форварда "Барселоны" в стан "горожан" в разговоре со спортивным директором английского клуба Чики Бегиристайном и исполнительным директором Ферраном Сориано.

Ранее появилась информация о том, что возможный трансфер Месси в "Манчестер Сити" станет рекордным в истории футбола. Предполагается, что зарплата аргентинца в английском клубе в случае перехода может составить около 500 000 фунтов в неделю.

Также сообщается, что у "Барселоны" есть определенные финансовые сложности в связи с тем, что большая часть доходов тратится на зарплату Неймара, которая составляет 25 миллионов евро в год.