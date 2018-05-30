18:14 | Футбол — Испания

Мама Роналду: "Предпочла бы, чтобы сын вернулся в "МЮ"

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Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мама нападающего "Реала" Криштиану Роналду, сказала, что не будет против ухода сына из мадридской команды. После финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) 33-летний португальц намекнул, что может покинуть клуб.

– Мне нравится Париж, там все хорошо относятся ко мне, – приводит AS слова Авейру. – Но если говорить правду, то я предпочла бы, чтобы Криштиану вернулся в "МЮ", а не перешел в "ПСЖ".

В минувшем сезоне Роналду провел за "Реал" 54 матча во всех турнирах и забил 52 гола.​

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