11:57 | Футбол — Испания

Малком присоединился к "Барселоне" в Портленде


Новичок "Барселоны" Малком присоединился к команде, которая готовится к новому сезону в Портленде, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. 21-летний бразилец встретился с президентом клуба Жозепом Бартомеу, главным тренером Эрнесто Вальверде и одноклубниками.

В ближайшее время состоится презентация хавбека, контракт которого с каталонцами рассчитан на пять лет.

Отметим, что 23 июля "Бордо", за который ранее выступал Малком, сообщил о переходе игрока в "Рому" за 36 миллионов евро, но затем получил предложение от "Барселоны". Игрок должен был отправиться в Рим, где его уже готовились встречать болельщики "Ромы" – на месте они узнали об отмене рейса. 24 июля он перешел в "Барселону".

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