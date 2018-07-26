Малком присоединился к "Барселоне" в Портленде

Новичок "Барселоны" Малком присоединился к команде, которая готовится к новому сезону в Портленде, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. 21-летний бразилец встретился с президентом клуба Жозепом Бартомеу, главным тренером Эрнесто Вальверде и одноклубниками.

В ближайшее время состоится презентация хавбека, контракт которого с каталонцами рассчитан на пять лет.

Отметим, что 23 июля "Бордо", за который ранее выступал Малком, сообщил о переходе игрока в "Рому" за 36 миллионов евро, но затем получил предложение от "Барселоны". Игрок должен был отправиться в Рим, где его уже готовились встречать болельщики "Ромы" – на месте они узнали об отмене рейса. 24 июля он перешел в "Барселону".

👋 Malcom

📍 Portland

🤝 Our latest arrival says hello to his new team-mates



🔵🔴 #EnjoyMalcom pic.twitter.com/2T6BG4mhBY – FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 июля 2018 г.

Малком – запомните это имя. "Барселона" перехватила восходящую звезду у "Ромы"