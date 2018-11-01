Малком не просил "Барселону" продать его

Нападающий "Барселоны" Малком опроверг слухи о том, что просит каталонцев продать его зимой. Минувшим летом бразилец перешел в "Барселону" из "Бордо", но не имеет игровой практики в Испании.

– Я читал новости и хочу уточнить, что приехал в "Барселону", преследуя множество целей, – цитирует A Bola Малкома. – Знающие меня люди в курсе, что я очень решителен. Мне нравится прогресс в моей карьере. Я знаю, что однажды мои цели будут достигнуты. Моя семья тоже полностью адаптировалась в новом городе. Я буду бороться за свою карьеру.