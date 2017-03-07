13:30 | ФУТБОЛ — Испания

"Малага" уволила второго тренера за сезон

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"Малага" на официальном сайте объявила об увольнении Марсело Ромеро с поста главного тренера команды. Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон. 40-летний уругваец в конце декабря прошлого года возглавил "анчоусов", но с тех пор под его руководством андалузский коллектив одержал всего 1 победу и дважды сыграл вничью в 10 матчах. "Малага" после 26 туров занимает 15-е место в чемпионате Испании.

- Спасибо клубу за возможность поработать с командой, а также благодарю всех тренеров, медицинский персонал, игроков, сотрудников и болельщиков, - отметил Ромеро. - "Малага" навсегда в моем сердце, хотя я и родился в Уругвае. Желаю всего лучшего клубу в будущем.

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Материалы REN-TV

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