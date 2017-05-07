"Малага" разгромила "Сельту"

Матч 36-го тура чемпионата Испании "Малага" – "Сельта" завершился крупной победой хозяев поля – 3:0. Голами в составе победителей отметились нападающие Хавьер Онтиверос и Сандро Рамирес, а также полузащитник Ресио.

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Ла лига

36-й тур

"Малага" – "Сельта" – 3:0 (1:0)

Голы: Онтиверос, 26 (1:0). Ресио, 56 – с пенальти (2:0). Рамирес, 90+2 (3:0).

"Малага": Камени, Торрес Гомес, Льоренте, Эрнандес, Рикка, Камачо, Ресио, Хони (Хуан Карлос, 75), Пабло Форнальс (Кастро, 89), Рамирес, Онтиверос (Кеко, 85).

"Сельта": Альварес, Кабраль (Ронкалья, 59), Планас, Гомес, Диас, Хосабед Санчес (Гвидетти, 83), Диоп, Лемос, Бовю, Бонгонда, Сенье (Юльсагер, 71).

Предупреждения: Лемос, 14. Хосабед Санчес, 30. Ресио, 81. Гвидетти, 83. Диоп, 89.

Судья: дель Серро Гранде.

7 мая. Малага. Стадион La Rosaleda.