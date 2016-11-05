"Малага" переиграла хихонский "Спортинг"

"Малага" взяла верх над хихонским "Спортингом" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании со счетом 3:2. Автором победного гола хозяев стал на 78-й минуте нападающий Майкл Сантос. Гости с 71-й минуты играли в численном меньшинстве.

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

"Малага" – "Спортинг" Х – 3:2 (1:1)

Голы: Борха Вигера, 13 (0:1). Пабло Форнальс, 45+2 (1:1). Чоп, 49 (1:2). Рамирес, 65 (2:2). Сантос, 78 (3:2).

"Малага": Камени, Торрес Гомес, Росалес, Вильянуэва (Дуда, 77), Кастро, Камачо, Хуан Карлос, Аньор (Онтиверос, 58), Хони (Сантос, 35), Пабло Форнальс, Рамирес.

"Спортинг" Х: Куэльяр, Аморебьета, Канелья, Лильо Кастельяно, Лопес (Лора, 74), Мере, Альварес (Аит-Атман, 41), Касес, Мойсес Гомес (Родригес Ромеро, 68), Борха Вигера, Чоп.

Предупреждения: Лильо Кастельяно, 11. Аморебьета, 28. Лопес, 36. Альварес, 40. Кастро, 42. Вильянуэва, 48. Сантос, 52. Камачо, 76. Пабло Форнальс, 90+4.

Удаление: Лильо Кастельяно, 71.

Судья: Хиль Мансано.

Малага. Стадион La Rosaleda.