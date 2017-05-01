"Малага" одержала волевую победу над "Севильей"

Матч 35-го тура чемпионата Испании между "Малагой" и "Севильей" завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. При счете 2:2 на 77-й минуте защитник Диего Льоренте вывел "анчоусов" вперед, а под занавес встречи полузащитник Хуан Карлос установил окончательный счет.

Чемпионат Испании

Ла лига

35-й тур

"Малага" – "Севилья" – 4:2 (1:1)

Голы: Васкес, 30 (0:1). Пабло Форнальс, 38 (1:1). Рамирес, 51 (2:1). Васкес, 57 (2:2). Льоренте, 77 (3:2). Хуан Карлос, 89 (4:2).

Нереализованный пенальти: Рамирес, 89 (вратарь)

"Малага": Камени, Льоренте, Эрнандес, Рикка (Торрес Гомес, 72), Муньос, Камачо, Ресио, Хони (Хуан Карлос, 58), Пабло Форнальс, Рамирес, Онтиверос (Кеко, 87).

"Севилья": Рико, Пареха, Меркадо (Вьетто, 84), Эскудеро, Лангле, Н`Зонзи, Сарабия, Корреа, Краневиттер (Иборра, 53), Бен Йеддер (Йоветич, 72), Васкес.

Предупреждения: Эскудеро, 8. Сарабия, 18. Васкес, 28. Камачо, 39. Корреа, 39. Рикка, 49. Иборра, 76. Хуан Карлос, 90+3.

Судья: Мартинес Мунуэра.

1 мая. Малага. Стадион La Rosaleda.