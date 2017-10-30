"Малага" одержала первую победу в сезоне

"Малага" победила "Сельту" со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Испании. Отметим, что хозяева одержали первую победу в этом сезоне.

Команда занимает предпоследнее место в таблице с 4 очками, на счету "Сельты" 11 баллов и 13-е место.

В составе победителей по голу забили Андриан Гонсалес и Луис Ресио, единственный мяч в составе гостей забил Яго Аспас.

Чемпионат Испании

10-й тур

"Малага" – "Сельта" – 2:1 (1:0)

Голы: Адриан Гонсалес, 45+2 (1:0). Аспас, 76 (1:1). Ресио, 83 – с пенальти (2:1).

"Малага": Роберто, Байс, Росалес, Хуан Карлос, Л.Эрнандес, Адриан Гонсалес, Чори Кастро (Ролон, 90+2), Ресио, Аньор (Эн-Несири, 76), Кеко (Онтиверос, 80), Пеньяранда.

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Мальо (Гвидетти, 84), Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, П.Эрнандес, Лоботка (Хосабед Санчес, 80), Систо, Аспас, М.Гомес.

Предупреждения: Мальо, 15. Л.Эрнандес, 34. Чори Кастро, 62. Кабраль, 82. Аспас, 90+1. Судья: Хайме Латре (Испания).

29 октября. Малага. Стадион La Rosaleda.