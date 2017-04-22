"Малага" обыграла "Валенсию" на своем поле

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде проиграла "Малаге" со счетом 0:2.

Чемпионат Испании

Ла Лига

33-й тур

"Малага" – "Валенсия" – 2:0 (2:0)

Голы: Ресио, 36 (1:0). Рамирес, 40 (2:0).

"Малага": Камени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Рикка, Камачо, Ресио, Хони (Хуан Карлос, 59), Пабло Форнальс, Рамирес (Шарлес, 87), Онтиверос (Кеко, 72).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай (Орельяна, 45), Мангала, Жоау Канселу, Лато, Перес, Парехо, Медран (Дзадза, 76), Солер, Мина, Эль-Хаддади (Нани, 72).

Предупреждения: Ресио, 13. Мангала, 39. Льоренте, 45. Парехо, 62. Перес, 70. Хуан Карлос, 70.

Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).