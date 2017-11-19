"Малага" обыграла "Депортиво", забив победный гол в концовке

"Малага" дома обыграла "Депортиво" (3:2) в матче 12-го тура чемпионата Испании. Победу хозяевам принес точный удар Борхи Бастона.

В шести последних матчах "анчоусы" одержали 2 победы при 4 поражениях. "Депортиво", в свою очередь, за аналогичный период одержало 2 победы, 1 раз сыграв вничью и потерпев 3 поражения.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

"Малага" - "Депортиво" - 3:2 (1:1)

Голы: Росалес, 15 (1:0). Лукас, 23 (1:1). Шер, 52 (1:2). Чори Кастро, 63 (2:2). Борха Бастон, 84 (3:2).

"Малага": Роберто, Байс, Росалес, Хуан Карлос, Эрнандес, Адриан Гонсалес, Чори Кастро, Ролон (Аньор, 57), Кеко (Онтиверос, 57), Ролан, Пеньяранда (Борха Бастон, 65).

"Депортиво": Мартинес, Сидней (Альбентоса, 46), Шер, Луизинью, Валентин, Борхес (Эмре Чолак, 72), Гильерме, Вальверде, Лукас, Картабия (Москера, 62), Баккали.

Предупреждения: Гильерме, 33. Пеньяранда, 33. Росалес, 42. Баккали, 64. Аньор, 64. Луизинью, 87. Хуан Карлос, 89. Эмре Чолак, 90.

Судья: Мартинес Мунуэра.

19 ноября. Малага. Стадион La Rosaleda.