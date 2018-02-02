Максим Коваль: "Чемпионат Испании – нечто невероятное. В Украине чемпионат не такой"

Вратарь "Депортиво" Максим Коваль, ранее выступавший за киевское "Динамо", рассказал о деталях перехода в испанский клуб. Голкипер, потрясенный чемпионатом, уверен, что "Депор" должен занимать более высокое место в турнирной таблице.

– Мы были на сборах в Марбелье. Мы закончили тренировку и я уже спал, когда получил звонок от агента, спрашивающего, хочу ли я играть в "Депортиво", – приводит Football.ua слова Коваля. – Я попросил его дать мне час, чтобы позвонить моей жене и отцу. Было непросто – "Депортиво" и "Динамо" несколько раз меняли свое мнение – но, в конце концов, я стал игроком "Депора", и очень благодарен.

– Матч против "Леванте" ты провел на лавке. Как впечатления?

– Ла лига – это нечто невероятное. Люди, камеры... Все, как во сне. В Украине чемпионат не такой, хотя надеюсь, что, когда война закончится, люди начнут возвращаться на стадионы.

– Способна ли команда избежать вылета?

– Когда приехал, не понимал, как "Депортиво" может быть так низко. Тут очень хорошие игроки, клуб – все. "Депортиво" должен быть в первой десятке, может быть, в первой шестерке.