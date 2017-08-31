Махрез замечен в аэропорту Барселоны

Полузащитник "Лестера" Рияду Махрезу был замечен в аэропорту Барселоны. Один из пользователей Инстаграма смог сделать с ним фотографию. Вероятно, что 26-летний хавбек в ближайшее время подпишет контракт с каталонским клубом. Ранее стало известно, что Махрез покинул расположение сборной Алжира для оформления перехода из "Лестера" в другой клуб.

Напомним, на 26-летнего хавбека также претендуют "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Рома". Ожидается, что потенциальный покупатель заплатит "Лестеру" 50 миллионов фунтов стерлингов за права на полузащитника.

Напомним, Махрез выступает за "Лестер" с 2014 года. За это время он провел во всех турнирах 141 матч, забив 35 мячей. По итогам сезона-2015/16, в котором "лисы" стали чемпионами Англии, хавбек был признан игроком года по версиям болельщиков и футболистов ПФА.