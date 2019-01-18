Люка Зидан может сыграть за "Реал" против "Севильи". У Наваса и Куртуа - травмы

20-летний голкипер "Реала" Люка Зидан может выйти на поле в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Севильи", сообщает As.

Основной вратарь команды Кейлор Навас получил травму приводящей мышцы правой ноги и, скорее всего, не сможет помочь команде в субботу. Еще один голкипер мадридцев - Тибо Куртуа - продолжает восстановление после травмы бедра и только приступил к тренировкам.

Зидан выступает за вторую команду "Реала" в сегунде Б. В основном составе мадридцев он выходил на поле один раз.