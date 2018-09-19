Люка Эрнандез: "Рамос может говорить что угодно"

Защитник "Атлетико" и сборной Франции Люка Эрнандез ответил защитнику "Реала" Серхио Рамосу, который раскритиковал Антуана Гризманна. Испанец считает, что французский форвард должен быть скромнее в своем стремлении получить "Золотой мяч".

– Ему не понравились слова Гризманна. Каждый может думать, как он хочет, – цитирует RMC Эрнандеза. – Мы знаем, что Рамос защищает свои интересы. Он играет за соперничающую с нами команду, за принципиального нашего соперника. Между клубами сильное соперничество. Это нормально, что он защищает свои взгляды и команду.