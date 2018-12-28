Люка Эрнандез: "Бавария"? Мне нравятся многие клубы"

Защитник "Атлетико" Люка Эрнандез прокомментировал слухи о том, что им интересуется "Бавария". Француз признался, что ему интересны другие команды.

– Мне очень хорошо в Мадриде, здесь мне доверяют, – цитирует Le Figaro Эрнандеза. – Но в футболе бывает всякое, всегда появляются какие-то предложения, нужно взвешивать плюсы и минусы, чтобы принять оптимальное для моей карьеры решение.

Мне нравятся многие клубы, но я не скажу, какие именно. Пока все хорошо в Мадриде, но если появится интересное предложение, я подумаю над ним.