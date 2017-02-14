Люка Динь: "Стиль "Барселоны" – почти религия"

Защитник "Барселоны" Люка Динь в преддверии матча 1/8 Лиги чемпионов с "ПСЖ" подчеркнул, что игроки каталонцев испытывают большее давление, чем футболисты из других клубов. По его словам, сине-гранатовые всегда ставят перед собой самые высокие цели.

- "Барселона" – самый большой клуб в мире. Мне кажется, что так думаю не только я, - приводит Football Espana слова Диня. – Стиль игры каталонцев – почти религия. Давление на футболиста, выступающего за сине-гранатовых, отличается от других клубов, потому что здесь ты должен выигрывать много трофеев.